57 юных псковских шахматистов сразились на турнире в Опочке

09:47, 15 мая 2017, ПАИ

В майские праздники в Опочке прошло открытое командное первенство Псковской области среди юниоров. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, на старт вышли 9 районных и 10 городских команд, в составе которых были 57 человек.

Соревнования проходили раздельно в двух группах, победители в которых затем встретились друг с другом и сформировали финальный розыгрыш. Став лучшей в группе А, команда Псковского района (Игорь Егоров, Александр Николаев и Алина Смирнова) не смогла оказать сопротивления команде Псков-1 (Наум Руденко, Александр Старосельский и Александра Руденко), встреча закончилась со счётом 0:3. В параллельном матче команда Псков-2 (Максим Марин, Иван Дмитриев и Яна Беспалова), победившая в группе В, одержала победу над сборной Плюсского района (Никита Жуковский, Артём Сорокин и Наталья Василенко) со счётом 2,5:0,5. В финальном матче был зафиксирован счет 2:1 в пользу команды Псков-2. Псковский район занял третье место в общем зачете и первое - среди районных команд.

В рамках командного первенства, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, также была проведена викторина на историческую тематику. Первое место в соревновании завоевала команда Центра спортивной подготовки (Андрей Шубин, Вадим Климанов и Анна Поздеева) из Пскова. Вторыми стали ребята из Локни (Евгений Захаров, Эльвира Шаймарданова и Элина Шперлиньш), а бронзовые награды получила еще одна команда из Пскова, представляющая клуб «Бригантина» (Михаил Петров, Егор Кудрявцев и Елизавета Тарасова).

По результатам соревнований детям будет произведен обсчет рейтингов ФИДЕ и РШФ, а также рассчитаны нормы спортивных разрядов.

Турнир обслуживала бригада судей под руководством арбитра первой категории Святослава Самсонова.