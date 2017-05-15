Свет на дачном участки псковички появился после вмешательства прокурора

10:28, 15 мая 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась возобновления подачи электрической энергии на дачный участок пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 3 Федерального закона «Об электроэнергетике» руководство садоводческого некоммерческого товарищества «Озерное» приняло решение о прекращении подачи электроэнергии на дачный участок заявительницы в связи с тем, что принадлежащий ей электрический счетчик не был вынесен на опору.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании СНТ «Озерное» возобновить подачу электричества к дачному участку пенсионерки. Псковский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, на СНТ «Озерное» возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, электроснабжение дачного участка восстановлено.