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Общество

Назидаться из священного Евангелия призвал епископ Великолукский и Невельский Сергий

14 мая, в 5-ю Неделю по Пасхе, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» поселка Красный Луч. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

По окончании богослужения епископ поблагодарил священнослужителей и прихожан за радость совместной молитвы в пасхальные дни, поздравил собравшихся с продолжающимися торжествами Воскресения Христова и обратился к ним с архипастырским словом на тему евангельского чтения «о самаряныне».

«Мы с вами являемся наследниками той святой истины, того духа, той благодати, которую Господь посылает верующим в него. Вода о которой говорит Господь, которая никогда не иссякнет и которая ведёт в жизнь вечную, есть слово Божие, и мы с вами должны назидаться и питаться из Священного Евангелия словом Божиим, каждый день прочитывая по главе», - сказал владыка Сергий.

Напомним, что самаряне - малочисленная этническая группа, потомки язычников, которые заселили свою территорию после пленения Вавилоном израильского народа. Их религиозные представления серьезно отличались от традиционной веры иудеев. К моменту описываемой истории иудеи и самаряне уже на протяжении нескольких веков находились во взаимной вражде и друг с другом не общались.

Ежегодно в пятую неделю по Пасхе Церковь вспоминает разговор Господа с женщиной из местности, называвшейся Самариею. Иисус своею богомудрою беседою постепенно возводит женщину к уразумению того, что он есть сердцеведец и мессия - Христос, что он есть источник воды, текущий в живот вечный, утоляющей жажду бессмертной человеческой души.

В лице жены самарянки Церковь представляет пример восстания грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу Божию. Жена самаряныня, «терпящи зной премногих страстей», все-таки не заглушила в своем сердце добрые чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась обрести Спасителя.

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