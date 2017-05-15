Международный день семей отмечается 15 мая

10:06, 15 мая 2017, ПАИ

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая, сообщает calend.ru.

В этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи.

Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом дня были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосостояние».

Напомним, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.