0
10:30
А судьи кто?
10:13
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
09:57
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
13:16
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:31
Приложение «Мой Псков» поможет автомобилистам
18:05
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
15:45
Псковские байкеры открыли мотосезон
Еще новости
Общество

Международный день семей отмечается 15 мая

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая, сообщает calend.ru.

В этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи.

Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом дня были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосостояние».

Напомним, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А судьи кто?
15 мая 2017
А судьи кто? 6
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
15 мая 2017
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
15 мая 2017
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 мая 2017
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Приложение «Мой Псков» поможет автомобилистам
13 мая 2017
Приложение «Мой Псков» поможет автомобилистам 3
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
13 мая 2017
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
Псковские байкеры открыли мотосезон
13 мая 2017
Псковские байкеры открыли мотосезон 2
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области

Идет загрузка...