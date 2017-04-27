0
14:32
Александр Тихомиров: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
18:36
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
11:02
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
Еще новости
Маркет

Самые эффективные способы распространения листовок

раздача листовок у метро

Распространение листовок – это один из наиболее старых и проверенных BTL-методов. Несмотря на то, что рекламная индустрия развивается достаточно стремительно, этот метод и сегодня не утратит своей актуальности. Практика показывает, правильная раздача листовок позволяет увеличить приток клиентов в среднем на 4-5%.

Но речь идет именно об организации эффективного маркетингового мероприятия. Доверить выполнение этой работы стоит опытным сотрудникам рекламного агентства, которые могут гарантировать своевременность и качество выполнения поставленных задач. В настоящий момент рекламные компании используются различные способы распространение листовок и буклетов. Одним из наиболее эффективных считается раздача листовок у метро и в других многолюдных местах. Такая практика показывает отличные результаты. Можно охватить большую целевую аудиторию, часть из которой в последующем может стать потенциальными клиентами. Но нужно четко понимать, что раздача листовок – возможный вариант распространения доступных по цене товаров. Услугами метро пользуются люди ниже среднего достатка. Поэтому листовки с рекламой нового салона с дорогими авто будет малоэффективна.

В чем заключаются особенности раздачи листовок?

Многим может показаться, что подобный рекламный инструмент просто в реализации. Но не всегда можно достигнуть поставленных целей, если подходить к выполнению задания, спустя рукава. Профессиональная помощь, воспользоваться которой можно, пройдя по ссылке https://www.creonagency.ru/rasprostranenie-listovok-u-metro.html, позволяет быстро решить все организационные вопросы.

Преимущества распространение буклетов, флаеров и листовок в людных местах опытными и ответственными промоутерами заключаются в том, что можно охватить большую аудиторию одновременно. Главное быстро распространять рекламную продукцию, так как наибольший поток людей отмечается в час-пик. Исполнитель в лице рекламного агентства «Креон» выбирает для проведения рекламной акции место, где скапливается большее количество целевой аудитории. Во внимание принимается направленность и специфика работы конкретной компании. Если раздавать листовки всем подряд, то высока вероятность, что они в скором времени окажутся в мусорном баке. Говорить об эффективности в данном случае не приходится.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают на «Диско лёд»
27 апреля 2017
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 2
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 8
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
28 марта 2017
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку
24 марта 2017
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку 4
Встречаем весну с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината
21 марта 2017
Встречаем весну с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината 1

Идет загрузка...