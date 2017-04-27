Самые эффективные способы распространения листовок

09:19, 15 мая 2017, ПАИ

Распространение листовок – это один из наиболее старых и проверенных BTL-методов. Несмотря на то, что рекламная индустрия развивается достаточно стремительно, этот метод и сегодня не утратит своей актуальности. Практика показывает, правильная раздача листовок позволяет увеличить приток клиентов в среднем на 4-5%.

Но речь идет именно об организации эффективного маркетингового мероприятия. Доверить выполнение этой работы стоит опытным сотрудникам рекламного агентства, которые могут гарантировать своевременность и качество выполнения поставленных задач. В настоящий момент рекламные компании используются различные способы распространение листовок и буклетов. Одним из наиболее эффективных считается раздача листовок у метро и в других многолюдных местах. Такая практика показывает отличные результаты. Можно охватить большую целевую аудиторию, часть из которой в последующем может стать потенциальными клиентами. Но нужно четко понимать, что раздача листовок – возможный вариант распространения доступных по цене товаров. Услугами метро пользуются люди ниже среднего достатка. Поэтому листовки с рекламой нового салона с дорогими авто будет малоэффективна.

В чем заключаются особенности раздачи листовок?

Многим может показаться, что подобный рекламный инструмент просто в реализации. Но не всегда можно достигнуть поставленных целей, если подходить к выполнению задания, спустя рукава. Профессиональная помощь, воспользоваться которой можно, пройдя по ссылке https://www.creonagency.ru/rasprostranenie-listovok-u-metro.html, позволяет быстро решить все организационные вопросы.

Преимущества распространение буклетов, флаеров и листовок в людных местах опытными и ответственными промоутерами заключаются в том, что можно охватить большую аудиторию одновременно. Главное быстро распространять рекламную продукцию, так как наибольший поток людей отмечается в час-пик. Исполнитель в лице рекламного агентства «Креон» выбирает для проведения рекламной акции место, где скапливается большее количество целевой аудитории. Во внимание принимается направленность и специфика работы конкретной компании. Если раздавать листовки всем подряд, то высока вероятность, что они в скором времени окажутся в мусорном баке. Говорить об эффективности в данном случае не приходится.