Масштабная проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ начинается в России

10:27, 15 мая 2017, ПАИ

С 15 мая Росстандарт начинает проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ, на соответствие требованиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта.

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производителя привлекут к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. За введение потребителей в заблуждение о свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

Проект «Национальная система сертификации» одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Пилотный проект стартует в Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской области и Крыму. В 2018 году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.