Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика»

09:25, 15 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 15 мая, «Псков-747» проведёт домашний матч против ивановского «Текстильщика» в рамках 23 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2016-2017 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Псковское агентство информации покажет видеотрансляцию матча в прямом эфире в разделе ПАИ-live. Игра начнётся в 18:00.

Напомним, в первом круге - 3 октября 2016 года - встреча псковских и ивановских футболистов завершилась вничью со счётом 1:1 (Орлов с пенальти – Алейников).

Отметим, сейчас ивановский «Текстильщик», возглавляемый Вадимом Евсеевым, набрал 42 очка и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. В матче 22-го тура «Текстильщик на своём поле одержал победу над «Знамя Труда» 2:0 (Фомин, Орлов) и тем самым продлил свою победную серию в текущем Первенстве о 7-ми матчей. «Псков-747» после 22-х туров имеет 24 очка и идет на 9-й строчке. В шести весенних турах ПФЛ команда Игоря Васильева одержала 1 победу, 1 матч свела вничью и в 4-х встречах потерпела поражения.