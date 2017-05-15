Дмитрий Месхиев со съёмочной группой провёл субботник в Пскове

10:01, 15 мая 2017, ПАИ

12 мая сотрудники Театрально-концертной дирекции Псковской области под руководством генерального директора Дмитрия Месхиева вышли на субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

В мероприятии приняли участие работники дирекции, актеры Псковского академического театра драмы, сотрудники филармонии, музыканты симфонического оркестра, музыканты ансамбля русской музыки «Псков» под руководством Александра Либа, работники и актеры театра кукол, а также съемочная группа, которая сейчас работает в Пскове над новым фильмом Дмитрия Месхиева.

Команда убрала территорию дирекции, театра драмы, филармонии и репетиционных точек, театра кукол, а также набережную реки Великой и часть территории Псковского кремля.