В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)

10:04, 15 мая 2017, ПАИ

В воскресенье, 14 мая, в псковском дендропарке возле Мирожского монастыря прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской региональной спортивной общественной организации «Про спорт», выступающей организатором мероприятия, в забеге по пересеченной местности приняли участие порядка 100 спортсменов и любителей бега, среди которых жители Пскова и области, Брянска, Республики Карелии, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Инициативу поддержал вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков, который также принял участие в забеге.

Участники были разделены на 6 групп: мужчины любители, женщины любители, мужчины профессионалы, женщины профессионалы, юноши и девушки. Мужчины профессионалы должны были пробежать дистанцию в 5 км, для всех остальных длина дистанции составляла 3 км.



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов



































































Итоги I Этапа Кубка "PRO SPORT 2017" по кроссу.

14 мая - Дендрарий парк



Группа - Любители Мужчины (3 км)

1. Побережский Илья (Псков) 11:15

2. Докторов Руслан (Брянск) 11:16 +01

3. Андреев Артем (Псков) 11:25 +10

4. Ипполитов Максим(Псков) 11:45 +30

5. Гришунин Виталий (Псков) 12:26 +1:11

6. Моторин Алексей (Псков) 12:28 +1:13

7. Бобыкин Андрей (Псков) 12:29 +1:14

7. Ильин Илья (Псков) 12:29 +1:14

9. Бушменков Сергей (Псков) 12:32 +1:17

10. Шатов Владимир (Псков) 12:42 +1:27

11. Шевченко Владимир (Псков) 13:00 +1:45

12. Шумейко Федор (РУБИКОН) 13:02 +1:47

13. Ушал Евгений ВОРКУТИНЦЫ 0:13:09 +1:54

14. Александров Никита (PRO SPORT) 13:38 +2:23

15. Алексеев Руслан (Псков) 14:07 +2:52

16. Попов Анатолий (ВДВ КУПОЛ) 14:18 +3:03

17. Паль Константин (РУБИКОН) 14:19 +3:04

18. Сидоренко Михаил (Псков) 15:35 +4:20

19. Ершов Петр (Псков) 15:45 +4:30

20. Синяков Игорь (Псков) 15:57 +4:42

21. Дмитрий Яковлев (CROSSFIT903) 17:33 +6:18





Группа - Любители Женины (3 км)

1. Клименкова Анастасия (Великие Луки) 15:41

2. Сытикова Екатерина (Псков) 15:46 +0:05

3. Печёркина Анастасия (Псков) 15:55 +0:14

4. Григорьева Маргарита (PRO SPORT) 16:26 +0:45

5. Михайлова Елена (Санкт-Петербург) 16:37 +0:56

6. Миронова Наталья (PRO SPORT) 17:07 +1:26

7. Кайимова Нигора (DPC) 18:12 +2:31

8. Купленикова Мария (Псков) 20:58 +5:17

8. Колотухина Мария (Псков) 20:58 +5:17

10. Сидорова Виктория (Великие Луки) 21:24 +5:43







Группа - Профессионалы Мужчины (5 км)

1. Пикалов Алексей (СКОБАРЬ) 18:25

2. Титов Алексей (Псков) 18:37 +0:12

3. Соляник Сергей (Псковский район) 18:49 +0:24

4. Светлов Даниил (СКОБАРЬ) 19:51 +1:26

5. Громов Виктор (СКОБАРЬ) 19:59 +1:34

6. Шмелев Сергей (Псков) 20:20 +1:55

7. Карпенко Руслан (Псков) 20:29 +2:04

8. Гиацинтов Алексей (ЭКСТРИМ) 20:31 +2:06

9. Семенов Андрей (Псков) 20:39 +2:14

10. Самойлов Андрей (Псков) 21:37 +3:12

11. Зинов Илья (СПАРТАКИ) 22:23 +3:58

12. Абросимов Василий (ПСКОВСКИЙ КЛУБ ТУРИСТОВ) 25:00 +6:35

13. Жаворонков Максим (АПО) 25:18 +6:53





Группа - Профессионалы Женщины (3 км)

1. Костина Екатерина (Псков) 11:48

2. Подъяблонская Мария (Печоры) 14:44 +2:56

3. Калина Анастасия (PRO SPORT) 16:09 +4:21

4. Зинова Татьяна (СПАРТАКИ) 17:42 +5:54





Группа - Юноши (3 км)

1. Лебедев Максим (Псков) 11:15

2. Петров Павел (Псков) 12:11 +0:56

3. Моисеев Иван (Невель) 12:29 +1:14

4. Виктор Вайгин (Псков) 12:32 +1:17

5. Ерофеев Александр (Псков) 14:29 +3:14

6. Попов Алексей (ВДВ КУПОЛ) 14:41 +3:26

7. Владимиров Даниил (ПАТРИОТ) 14:42 +3:27





Группа - Девушки (3 км)

1. Васильева Арина (Псков) 13:42

2. Семенова Арина (Псков) 13:51 +0:09

3. Блажевич Дарья (Невель) 14:00 +0:18

4. Волнейко Дарья (Невель) 14:02 +0:20

5. Никитина Екатерина (Псков) 14:57 +1:15

6. Гребейникова Александра (НИКА) 16:14 +2:32

7. Прокофьева Валерия (Псков) 17:18 +3:36

8. Саркисян Анастасия (PRO SPORT) 18:18 +4:36

9. Жаворонкова Алиса (Псков) 19:38 +5:56

Отметим, следующие забеги запланированы на 18 июня в Черехе, 16 июля в Ваулиных Горах, 13 августа в Финском парке и 17 сентября в Мальской долине.