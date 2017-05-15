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Спорт

В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)

В воскресенье, 14 мая, в псковском дендропарке возле Мирожского монастыря прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской региональной спортивной общественной организации «Про спорт», выступающей организатором мероприятия, в забеге по пересеченной местности приняли участие порядка 100 спортсменов и любителей бега, среди которых жители Пскова и области, Брянска, Республики Карелии, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Инициативу поддержал вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков, который также принял участие в забеге.  

Участники были разделены на 6 групп: мужчины любители, женщины любители, мужчины профессионалы, женщины профессионалы, юноши и девушки. Мужчины профессионалы должны были пробежать дистанцию в 5 км, для всех остальных длина дистанции составляла 3 км.

  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов
  • I Этап Кубка PRO SPORT - 2017
    Фото: Алина Лукьяненко, Виктор Саломатов, Кирилл Кожуков, Александр Несмелов

Итоги I Этапа Кубка "PRO SPORT 2017" по кроссу. 
14 мая - Дендрарий парк

Группа - Любители Мужчины (3 км)
1. Побережский Илья (Псков) 11:15 
2. Докторов Руслан (Брянск) 11:16 +01 
3. Андреев Артем (Псков) 11:25 +10 
4. Ипполитов Максим(Псков) 11:45 +30 
5. Гришунин Виталий (Псков) 12:26 +1:11 
6. Моторин Алексей (Псков) 12:28 +1:13 
7. Бобыкин Андрей (Псков) 12:29 +1:14 
7. Ильин Илья (Псков) 12:29 +1:14 
9. Бушменков Сергей (Псков) 12:32 +1:17 
10. Шатов Владимир (Псков) 12:42 +1:27 
11. Шевченко Владимир (Псков) 13:00 +1:45 
12. Шумейко Федор (РУБИКОН) 13:02 +1:47 
13. Ушал Евгений ВОРКУТИНЦЫ 0:13:09 +1:54 
14. Александров Никита (PRO SPORT) 13:38 +2:23 
15. Алексеев Руслан (Псков) 14:07 +2:52 
16. Попов Анатолий (ВДВ КУПОЛ) 14:18 +3:03 
17. Паль Константин (РУБИКОН) 14:19 +3:04 
18. Сидоренко Михаил (Псков) 15:35 +4:20 
19. Ершов Петр (Псков) 15:45 +4:30 
20. Синяков Игорь (Псков) 15:57 +4:42 
21. Дмитрий Яковлев (CROSSFIT903) 17:33 +6:18 


Группа - Любители Женины (3 км) 
1. Клименкова Анастасия (Великие Луки) 15:41 
2. Сытикова Екатерина (Псков) 15:46 +0:05 
3. Печёркина Анастасия (Псков) 15:55 +0:14 
4. Григорьева Маргарита (PRO SPORT) 16:26 +0:45 
5. Михайлова Елена (Санкт-Петербург) 16:37 +0:56 
6. Миронова Наталья (PRO SPORT) 17:07 +1:26 
7. Кайимова Нигора (DPC) 18:12 +2:31 
8. Купленикова Мария (Псков) 20:58 +5:17 
8. Колотухина Мария (Псков) 20:58 +5:17 
10. Сидорова Виктория (Великие Луки) 21:24 +5:43 



Группа - Профессионалы Мужчины (5 км)
1. Пикалов Алексей (СКОБАРЬ) 18:25 
2. Титов Алексей (Псков) 18:37 +0:12 
3. Соляник Сергей (Псковский район) 18:49 +0:24 
4. Светлов Даниил (СКОБАРЬ) 19:51 +1:26 
5. Громов Виктор (СКОБАРЬ) 19:59 +1:34 
6. Шмелев Сергей (Псков) 20:20 +1:55 
7. Карпенко Руслан (Псков) 20:29 +2:04 
8. Гиацинтов Алексей (ЭКСТРИМ) 20:31 +2:06 
9. Семенов Андрей (Псков) 20:39 +2:14 
10. Самойлов Андрей (Псков) 21:37 +3:12 
11. Зинов Илья (СПАРТАКИ) 22:23 +3:58 
12. Абросимов Василий (ПСКОВСКИЙ КЛУБ ТУРИСТОВ) 25:00 +6:35 
13. Жаворонков Максим (АПО) 25:18 +6:53 


Группа - Профессионалы Женщины (3 км) 
1. Костина Екатерина (Псков) 11:48 
2. Подъяблонская Мария (Печоры) 14:44 +2:56 
3. Калина Анастасия (PRO SPORT) 16:09 +4:21 
4. Зинова Татьяна (СПАРТАКИ) 17:42 +5:54 


Группа - Юноши (3 км)
1. Лебедев Максим (Псков) 11:15 
2. Петров Павел (Псков) 12:11 +0:56 
3. Моисеев Иван (Невель) 12:29 +1:14 
4. Виктор Вайгин (Псков) 12:32 +1:17 
5. Ерофеев Александр (Псков) 14:29 +3:14 
6. Попов Алексей (ВДВ КУПОЛ) 14:41 +3:26 
7. Владимиров Даниил (ПАТРИОТ) 14:42 +3:27 


Группа - Девушки (3 км) 
1. Васильева Арина (Псков) 13:42 
2. Семенова Арина (Псков) 13:51 +0:09 
3. Блажевич Дарья (Невель) 14:00 +0:18 
4. Волнейко Дарья (Невель) 14:02 +0:20 
5. Никитина Екатерина (Псков) 14:57 +1:15 
6. Гребейникова Александра (НИКА) 16:14 +2:32 
7. Прокофьева Валерия (Псков) 17:18 +3:36 
8. Саркисян Анастасия (PRO SPORT) 18:18 +4:36 
9. Жаворонкова Алиса (Псков) 19:38 +5:56

Отметим, следующие забеги запланированы на 18 июня в Черехе, 16 июля в Ваулиных Горах, 13 августа в Финском парке и 17 сентября в Мальской долине.

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