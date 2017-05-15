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Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой

84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой, сообщается в исследовании Росстата. По этому показателю регион находится на 62-м месте из 83. 3% населения области чистой водой не обеспечены, среди 13% качество питьевой воды не исследовалось.

Наиболее благополучными в рейтинге обеспеченности чистой водой стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская область, Кемеровская область, Чеченская Республика. В этих регионах качественную воду могут пить 100% населения. 

Самыми неблагополучными регионами признаны: Курганская область (68%), Республика Бурятия (68%), Костромская область (67%), Карачаево-Черкесская Республика (51%), Вологодская область (43%).

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