Репетиция жестового пения прошла в Псковском драмтеатре (ФОТО)

12:15, 15 мая 2017, ПАИ

В Псковком драмтеатре прошла репетиция концерта жестового пения вместе с актёром театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёром Алексеем Знаменским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр



Фото: Псковский драмтеатр





































Напомним, что 18 мая в 17:00 в фойе Псковского драмтеатра ученики школы №5, актеры школы-мастерской «Гвозди» и камерный хор из Санкт-Петербурга представят гостям фестиваля «Другое искусство» жестовые пения и чтения.

Мероприятие будет проходить в рамках работы выставки «Красота на ощупь».