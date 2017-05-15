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Культура

Репетиция жестового пения прошла в Псковском драмтеатре (ФОТО)

В Псковком драмтеатре прошла репетиция концерта жестового пения вместе с актёром театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёром Алексеем Знаменским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Репетиция жестового пения
    Фото: Псковский драмтеатр

Напомним, что 18 мая в 17:00 в фойе Псковского драмтеатра ученики школы №5, актеры школы-мастерской «Гвозди» и камерный хор из Санкт-Петербурга представят гостям фестиваля «Другое искусство» жестовые пения и чтения.

Мероприятие будет проходить в рамках работы выставки «Красота на ощупь».

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