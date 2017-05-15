Премьеру спектакля представила в Пскове детская театральная школа «Гвозди»
13 и 14 мая на малой сцене Псковского театра драмы состоялись премьерные показы спектакля детской театральной школы-мастерской «Гвозди» - «Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
История про Джеймса Понта - это выпускной спектакль младшей группы мастерской. Роли в постановке исполняют дети от 8 до 13 лет. Над созданием постановки трудились режиссеры Евгения Львова, Денис Золотарев и сами юные актеры. В течение нескольких месяцев занятий студийцы принимали самое живое участие в работе над сценарием спектакля, придумывали и создавали из «подручных» средств костюмы и сценографию. В результате получилась история об агенте спецслужб, вступившем в схватку со злом, чтобы спасти человечество.