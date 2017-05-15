А судьи кто?

10:30, 15 мая 2017, ПАИ

Еще в середине прошлого столетия британский социолог Зигмунт Бауман, анализируя историю рабочего движения и протестные волны, вывел универсальную формулу: протест есть совокупность плохих условий труда, низкой заработной платы, пассивности государства и активности профсоюзов. Другими словами – это четыре обязательных составляющих любой протестной волны. Стоит изъять из системы любой элемент и не будет никакого протеста…

Давайте попробуем смоделировать ситуацию. Не самые лучшие условия и оплата труда, особенно в бюджетном секторе – с этим вряд ли можно спорить. Оставим на некоторое время в покое власть, дабы не стравливать ее сторонников и противников. И без того хватает тех, кто нагнетает и обостряет. А что у нас с профсоюзами? В последнее время они вроде бы пытаются быть активными, пока правда больше в плане медиа и пиара. После долгих лет относительной пассивности очевидны попытки занять нишу третейского арбитра между государством и работниками. Борьба за индексацию заработной платы бюджетников – отличный тому пример. Но тут вот какое дело….

Чем дальше в лес…

За шумной кампанией в поддержку бюджетников наши псковские профсоюзы как-то внезапно забыли про своих собственных работников. Слово «забыли» тут следует употребить в очень жирных кавычках, потому как нарушения финансовой дисциплины в современной России караются строго и неотвратимо. Однако некоторые, видимо, считают, что им можно.

На минувшей неделе общественность была изрядно шокирована сообщением о задержках заработной платы сотрудникам санатория «Голубые озера», который, как известно, входит в сеть лечебно-профилактических учреждений профсоюзов. О фактах нарушений трудовых прав граждан на сайте губернатора Псковской области сообщил член Общественного совета по правам пациентов при госкомитете по здравоохранению и фармации Иван Васильев. Речь, как оказалось, идет об имеющиеся задолженности по заработной плате. Долг предприятия перед работниками образовался в начале года и с тех пор, как нетрудно догадаться, каждый месяц исправно увеличивается.

Но это еще пол беды. По ходу дела выяснилось, что и остальные лечебные профилактории псковских профсоюзов, вполне вероятно, имеют проблемы с исполнением трудового законодательства. По утверждению Ивана Васильева, «в профсоюзных санаториях и здравницах — «Хилово», «Череха», «Алоль», «Голубые озера», «Сороть», «Пушкиногорье» и других — уже несколько лет не производится индексация заработной платы работникам профсоюзных учреждений…». В тексте также идет речь про коммерческие структуры, выполняющие функцию дублеров. Это старая схема, когда под пользующееся известностью предприятие создается предприятие-дублер, как правило ООО, с аналогичным набором услуг. Схема, как известно, служит для вывода активов и финансов с основного предприятия. Тут, правда, автор письма не делает однозначных выводов и настаивает на проведении проверки.

Как же так? Требуя от государства индексаций зарплат бюджетников (совершенно справедливые требования, надо сказать), псковские профсоюзы напрочь игнорируют интересы собственных работников?

Острова анархии в море хаоса

Вообще профсоюзы, пожалуй, самый противоречивый участник социально-политической жизни. Генри Форд считал профессиональные союзы величайшим бедствием в истории человечества, поскольку они лишают людей независимости и превращают в податливое стадо, повинующееся воле кукловодов.

В американской киноиндустрии существует большое число фильмов о профсоюзах. Как правило, профсоюзные лидеры в этих фильмах – мрачные личности с «двойным дном». Рабочее движение для них – не более чем средство достижения личных финансовых и политических целей. Классический пример – руководитель профсоюза поденных рабочих в романе Артура Хейли «Отель». Под этим безымянным персонажем Хейли вывел всесильного профсоюзного босса 1930-1940-х Уильяма Биоффа, долгое время бывшего правой рукой Аль Капоне.

Примерно в это же время происходит становление профсоюзов и в нашей стране. В советский период имущество профсоюзов формировалось на базе трех источников. Первый и самый главный — средства социального страхования. Второй мощный источник — это средства, заработанные в ходе коммунистических субботников, в которых участвовали практически все граждане Советского Союза. И третий источник — профсоюзные взносы. Именно на эти средства была создана мощнейшая сеть профсоюзных санаториев, пансионатов, домов отдыха, библиотек, дворцов культуры и т. д.

С этим добром организация благополучно перекочевала в рыночную экономику. История двухлетней давности с выселением псковских тяжелоатлетов из помещения, принадлежащего псковскому Облсовпрофу, наглядно показала, что профсоюзы сегодня – это в первую очередь активный коммерсант. Права работников тут вряд ли будут на переднем плане. Бизнес, ничего личного…

Впрочем, не будем торопиться и делать скоропалительные выводы. Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков направил обращение Ивана Васильева в прокуратуру региона с просьбой провести проверку изложенных в сообщении фактов и дать им соответствующую правовую оценку. Если факты подтвердятся, то многим придется отвечать на конкретные вопросы. Руководству санаториев – о финансовой дисциплине. А руководству псковского Облсовпрофа – о том, насколько искренни они в своих требованиях индексации заработнойй платы бюджетников. Иначе, при таком раскладе, это больше похоже на политический пиар и попытки оседлать протестную волну…