Круглый стол «Многодетная семья: за и против» организует Молодёжный центр в Пскове

10:26, 15 мая 2017, ПАИ

19 мая в 14:00 Псковский городской молодёжный центр организует круглый стол «Многодетная семья: за и против» (на примере Псковской области).

Мероприятие состоится в бизнес-инкубаторе в офисе на Набережной реки Великой, 6. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре.

Вопросы, которые планируется обсудить: возможно ли в России, имея в виду экономические, социальные и культурные факторы, возрождение многодетной семьи; возможна ли культура многодетности сегодня; ак вести диалог с молодежью о благе и ценности большой семьи.

«Позиция организаторов круглого стола состоит в том, что Россия остро нуждается в увеличении рождаемости хотя бы до уровня простого воспроизводства, - отметили в Молодёжном центре. - Однако встает естественный вопрос, а возможно ли это сегодня – экономически, культурно? Учитывая, что, во-первых, многодетные семьи в общем случае не могут обходиться без поддержки государства, и. во-вторых, культура многодетности давно утеряна. Тема круглого стола узкая - многодетность, различные аспекты этой проблематики; возможность и необходимость говорить об этой теме с молодежью. Другие составные части демографической политики - увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни, медицина - не будут затрагиваться на круглом столе».

В круглом столе примут участие представители Управления образования, социальной защиты, комитета по культуре, представители Общественной палаты Псковской области, организаций Пскова и области, связанные с тематикой семьи, родительства, детства, представители православной церкви.