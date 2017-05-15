Участники предварительного голосования «Единой России» провели рейд по мониторингу цен на семена и саженцы в Пскове

10:32, 15 мая 2017, ПАИ

13 мая участники предварительного голосования «Единой России» в составе народных контролёров промониторили цены на семенной и посадочный материал на рынках и торговых точках Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Валерий Лесников, заместитель руководителя Псковского регионального исполкома партии «Единая Россия» Галина Никитина и председатель общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елена Полонская в ходе рейда оценили долю импорта в общем объёме, представленной на рынках, в специализированных и сетевых магазинах продукции. Рейд организован в рамках проводимой в регионе совместной акции федеральных партийных проектов «Дом садовода – опора семьи» и «Народный контроль».

«В общении с жителями Пскова участники рейда выясняли их пожелания и мнения, как потребителей семенного и посадочного материала. По итогам обозначилась проблема зависимости отечественного садоводства и огородничества от импорта. Участники рейда отметили необходимость выработки мер по развитию отечественной селекции, снижению доли импортной продукции, повышению доступности для садоводов современного, высокопродуктивного семенного и посадочного материала», - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что на дебатных площадках участники предварительного голосования обсуждают вопросы, волнующие псковичей. В частности, вопрос импортозамещения сельхозпродукции, а также семенного и посадочного материала также актуален среди горожан. Все предложения и наказы, озвученные населением, будут обобщены и учтены участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» при формировании предвыборной программы.

Напомним, что 28 мая жители Пскова, воспользовавшись возможностью предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты на выборы в Псковскую городскую Думы 10 сентября.