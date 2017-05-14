Двоих несовершеннолетних угонщиков задержали в Великих Луках

10:35, 15 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках задержаны двое подростков, подозреваемых в кражах из автомобилей и угоне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 12 мая у дома по улице Молодёжной 17-летний житель Новосокольнического района и 16-летний учащийся из Великих Лук похитили два аккумулятора из автомобилей ВАЗ-2107 и «Ока».

Здесь же на улице Молодежной подозреваемые угнали ВАЗ-2110». Вскоре они бросили автомобиль и попытались скрыться, но были задержаны прибывшими полицейскими.

В настоящее время похищенное изъято. Проводится расследование.