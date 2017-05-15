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Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Псковской области Андрея Турчака за проведение большой матчевой встречи по боксу спортсменов из трёх городов воинской славы — Пскова, Великих Лук и Грозного, — которая состоялась накануне, 14 мая, в великолукском спорткомлексе «Стрелец» и закончилась вничью.

«В наших регионах большое внимание уделяется спорту, — написал чеченский лидер в Instagram. —  Поединки показали, что в наших регионах большое внимание уделяется спорту. Поздравляю всех участников встречи, желаю новых достижений. Хочу выразить особую благодарность дорогому другу Андрею Анатольевичу за организацию такого прекрасного спортивного праздника».

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