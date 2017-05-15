Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках

11:09, 15 мая 2017, ПАИ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Псковской области Андрея Турчака за проведение большой матчевой встречи по боксу спортсменов из трёх городов воинской славы — Пскова, Великих Лук и Грозного, — которая состоялась накануне, 14 мая, в великолукском спорткомлексе «Стрелец» и закончилась вничью.

«В наших регионах большое внимание уделяется спорту, — написал чеченский лидер в Instagram. — Поединки показали, что в наших регионах большое внимание уделяется спорту. Поздравляю всех участников встречи, желаю новых достижений. Хочу выразить особую благодарность дорогому другу Андрею Анатольевичу за организацию такого прекрасного спортивного праздника».