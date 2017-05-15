В «Псковэнерго» проводится проверка по факту проникновения школьников на территорию закрытой подстанции

11:01, 15 мая 2017, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проводится проверка по факту проникновения школьников на территорию закрытой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на улице Октябрьская в Локне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

13 мая в 16:00 трое школьников самовольно проникли на огороженную забором частную территорию, где находится энергообъект. Взломав замок, один из них стал кидать посторонние предметы на шины работающего трансформатора. Вывешенные внутри таблички, предупреждающие об опасности электричества, мальчика не остановили. Приблизившись с металлическим предметом в руках на недопустимое расстояние к токоведущим частям оборудования, он был поражён электрическим током. Пострадавшего ребенка доставили в Великолукскую больницу с ожогами стоп средней тяжести. Сейчас состояние 10-летнего мальчика значительно улучшилось.

«Псковэнерго» напоминает, что энергообъекты являются источником повышенной опасности. Вход на территории трансформаторных подстанций разрешён только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, а лишь приблизившись к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние. Работники электросетевой компании делают всё возможное, чтобы энергообъекты были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних, все они снабжены предупреждающими знаками.

Кроме того, во всех филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» реализуется комплексная программа профилактики детского электротравматизма. В школах и загородных лагерях отдыха для детей проводятся обучающие занятия, посвященные правилам электробезопасности. В помощь детям, родителям и педагогам специалистами МРСК Северо-Запада разработан специализированный портал о безопасном электричестве «Подружись с электричеством».

В преддверии сезона отпусков и школьных каникул «Псковэнерго» напоминает, что именно летом, когда дети чаще всего находятся без присмотра взрослых, повышается риск их нахождения в непосредственной близости от действующих энергообъектов. В летнее время со стороны взрослых требуется усиление контроля за детьми, проведение профилактических бесед с ними.

Во избежание электротравм необходимо строго соблюдать элементарные требования техники безопасности, подчеркнули в компании.

Детям запрещено:

- приближаться к электроустановкам и оборванным проводам;

- проникать в распределительные устройства и трансформаторные подстанции;

- влезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- набрасывать проволоку и другие предметы на воздушные линии электропередачи.

Проходя вблизи воздушных линий, необходимо убедиться, что на пути нет провисших или оборванных проводов. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя подходить ближе, чем на 8 метров. Если Вы заметили такой провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами.

При обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения электроустановок и не допускать к нему людей, немедленно сообщить о неисправностях диспетчеру электрических сетей города или района, телефону «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 или на единый телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.