Псковский ансамбль «Сказ» выступил в рамках Недели русской культуры в Елгаве

10:55, 15 мая 2017, ПАИ

Псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева вернулся из Елгавы (Латвия), где стал главным гостем Недели русской культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом празднике приняли участие мастера народного творчества из разных городов России. Псковский мастер по художественной росписи Ольга Гусева представила свою выставку «Русская красавица-матрёшка». Мероприятие завершилось большим концертом, выступали местные коллективы и гости из Пскова. Артистов и организаторов фестиваля – русское общество «Исток» - поприветствовал посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

«В Латвии живут наши многочисленные друзья, и когда мы выступаем в разных городах, то везде видим, что русская музыка, песни, танцы остаются одними из главных объединяющих факторов. Российских артистов здесь ждут, на нас надеются, нас хотят видеть и слышать. Поэтому мы всегда выступаем здесь с большим воодушевлением, как будто встречаемся с родными и близкими нам людьми», - рассказал художественный руководитель «Сказа» Константин Абабков.

Добавим, Неделя русской культуры в Елгаве стала началом традиционных Дней русской культуры в Латвии, которые затронут практически все крупные города страны. Все эти мероприятия проводятся, как правило, собственными силами русских обществ. Большую поддержку оказывают посольство РФ в Латвии и Дом Москвы в Риге.