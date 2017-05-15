Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»

11:29, 15 мая 2017, ПАИ

На третьем этапе Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» в первый и второй день зрительские зоны расположатся у трамплинов. Так, 19 мая зона «Трамплин на все 100» будет организована в деревне Загосье Пушкиногорского района. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил руководитель гонки Олег Мыслевич, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя гонки, искусственный трамплин специально установят в 100 метрах от старта скоростного участка. Там же будут организованы звуковое сопровождение и выездная торговля. «Заезд на этот СУ для зрителей не ограничен: до старта можно подъехать в любое время, а потом 100 метров дойти пешком», - уточнил Олег Мыслевич.

20 мая зрительская зона разместится в деревне Опросово Новоржевского района. Она также называется «Трапмлин».

Олег Мыслевич пригласил зрителей и на церемонию открытия соревнования, которая пройдёт 19 мая в 18:30 в Пушкинских Горах.

Руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов призвал болельщиков не забывать о безопасности, «даже когда на трассе ещё как будто бы никто не появился». «Этап Чемпионата России – это праздник, поэтому одевайтесь ярче. Чем ярче вы будете одеты, тем это безопаснее для вас», - посоветовал он.

«Прогноз погоды нас радует, будет значительно теплее, чем на ралли «Голубые озёра». Это для зрителей тоже положительный момент», - добавил Олег Мыслевич.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.