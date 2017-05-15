Город Печоры вошел в первую десятку малых туристических городов России

11:20, 15 мая 2017, ПАИ

Город Печоры (Псковская область) вошел в первую десятку малых туристических городов России по популярности для путешествий этим летом. Об этом Псковскому агентству сообщили в аналитическом агентства «ТурСтат».

Также в ТОП-10 попали Суздаль (Владимирская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Звенигород (Московская область), Плёс (Ивановская область), Ростов Великий (Ярославская область), Углич (Ярославская область), Великий Устюг (Вологодская область), Торжок (Тверская область) и Старая Русса (Новгородская область).

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания в городах с населением до 50 тысяч человек.

По данным «ТурСтата», в малых городах туристы проводят в среднем один день. Самый большой туристический бюджет - в Плёсе (более 4 тысяч рублей в сутки), а самый недорогой отдых - в Печорах (2,5 тысячи рублей).