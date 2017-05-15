Порядка 1,5 тысяч человек приедут в Псковскую область на Чемпионат России по ралли

11:13, 15 мая 2017, ПАИ

Порядка 1,5 тысяч человек приедут в Псковскую область на третий этап Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017», который состоится 19-20 мая. Об этом сообщил руководитель гонки Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич уточнил, что в округе проведения Чемпионата имеются порядка 1500 до 1700 мест для размещения. Он рассказал, что в предварительном списке значатся 44 экипажа, то есть 88 человек гонщиков. Кроме того, в составе каждой команды, в зависимости от её бюджета, есть от 3 до 10 человек обслуживающего персонала. Это механики, пресс-служба, менеджеры. Таким образом, по словам Олега Мыслевича, в среднем ожидается прибытие порядка 250 человек обслуживающего персонала.

Кроме того, по оценкам организаторов, на ралли приедут порядка тысячи болельщиков из других регионов.

Что касается судейства, то Олег Мыслевич отметил, что за 15 лет работы в Псковской области была выращена собственная команда, вплоть до серьёзных должностей, среди которых комиссар по маршруту, комиссар по безопасности, главный хронометрист. 90% судейской бригады - это жители Псковской области.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.