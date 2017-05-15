Участники дебатов «Единой России» в Пскове обсудили внедрение муниципальной экологической программы

12:30, 15 мая 2017, ПАИ

14 мая участники предварительного голосования партии «Единая Россия» в Пскове в ходе дебатов единодушно поддержали инициативу создания муниципальной программы по экологической безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Дебаты на тему «Экология и защита окружающей среды» прошли в здании многопрофильного правового лицея № 8. Их участниками стали начальник участка тепловых узлов ООО «Монтажник» Александр Авдеев, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС-Т» Артём Васильев, инженер филиала ФГУП «Почта России» Псковский почтамт УФПС Псковской области Александр Кабанов, генеральный директор ООО «Версаль&К» Иван Мешков, заместитель директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Евгений Самуйлов и врач-хирург ГБУЗ «Псковская областная больница» Денис Фёдоров.

В ходе своих выступлений перед оппонентами, группами их поддержки и пришедшими на встречу избирателями практически все участники дебатов отметили одни и те же экологические проблемы, характерные для Пскова. По их мнению, в областном центре недостаточное количество урн для мусора, плохое качество питьевой воды, есть вопросы по сбору, сортировке и переработке ТБО.

Кроме критических замечаний участники дебатов выдвигали и свои инициативы по исправлению ситуации.

Так, Иван Мешков предложил: «Необходимо вернуться к идее возрождения такой организации, как «Зеленхоз», которая в своё время имела богатый, позитивный опыт работы и была рентабельна. В штате Управления городского хозяйства в обязательном порядке должна быть ставка специалиста – дендролога, чтобы работа по замене старых ветхих деревьев на новые посадки велась грамотно, системно и профессионально. Давать разрешение на застройку только тем компаниям, которые работают по новым современным проектам, предусматривающим места для детских площадок, рекреационных зон и парковок для машин».

Кроме того, участники обсудили вопросы активизации работы по экологическому просвещения жителей Пскова, в частности, использования яркой и интересной социальной рекламы, пропагандирующей бережное отношение к природе, заботу о чистоте города, культуру экологического поведения.

Также прозвучали предложения об отказе от применения химических реагентов на дорогах города, о необходимости реконструкции ливнёвой канализации, о систематическом и жёстком контроле за стоками в реку Великая со стороны природоохранных организаций.

К числу наиболее практичных предложений участники дебатов отнесли организацию мест сбора в разных частях Пскова отработавших свой срок аккумуляторов, батареек, элементов питания, ртутных ламп.

Один из участников предварительного голосования, депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников затронул острую тему обустройства центральной части Пскова, в частности, диссонанса в благоустройстве и экологическом состоянии левого и правого берегов набережной реки Великой.

Дебаты проводились в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу. Напомним, 28 мая пройдет предварительное голосование Партии, а 10 сентября - выборы в Псковскую городскую Думу.