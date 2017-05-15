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Общество

Подрядные организации Пскова ремонтируют городские улицы в рамках контрактов по содержанию дорог

Подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам в рамках обслуживания улично-дорожной сети Пскова, вышли на ремонт дорог, в том числе гарантийных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Устранение ямочности и трещин с помощью горячих материалов (битумной эмульсии, горячего асфальта) стало возможным благодаря стабилизации погодных условий: температура атмосферного воздуха в дневные часы превышает положенные по технологии +5 градусов при отсутствии осадков.

 

До этого в Пскове ликвидация аварийной ямочности проводилась с применением щебня.

С 13 мая подрядные организации вышли на дороги первой категории (с автобусным движением, центральные магистрали города). На улице Чудской ямочность и трещины верхнего слоя асфальта устраняются с применением технологии пневмонабрызга: гранитная крошка (фракция «5») под высоким давлением вместе с битумной эмульсией подается на поврежденный участок покрытия с предварительным выдуванием из него пыли и сора. При температуре воздуха 12-17 градусов смесь застывает в среднем за один час. 14 мая работы также проводились на улице Яна Фабрициуса.

Отметим, в данный момент в Пскове готовится конкурсная документация на проведение капитального ремонта дорог в этом сезоне.

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