Псковские кудоисты вернулись из Эстонии и Карелии с медалями

11:47, 15 мая 2017, ПАИ

Сборная Пскова по кудо завоевала медали на Открытом чемпионате Эстонии, который прошел в Таллине. На турнире псковскую федерацию представляли 12 спортсменов, 11 из которых заняли призовые места и получили 2 специальных приза от организаторов турнира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первые места среди детей заняли: Денис Никандров и Роман Гостев в коэффициенте 160 единиц, Георгий Асланов в коэффициенте 180 единиц, среди мужчин - Илья Кучеров в коэффициенте 270 единиц.

Вторые места заняли: среди детей Максим Шариков в коэффициенте 170 единиц, среди юниоров Егор Лапин в коэффициенте 250 единиц и Илья Ивановский в коэффициенте 230 единиц, среди юношей Влад Федоров в коэффициенте 220 единиц и Егор Поварнев в коэффициенте 230 единиц, в абсолютном коэффициенте среди женщин - Марианна Орлова.

Третье место среди детей у Евгения Торгонского в коэффициенте 170 единиц.

Также специальный приз «За волю к победе» получила Марианна Орлова, а приз зрительских симпатий получил Влад Федоров.

Кроме того, в это же время другая часть сборной города Пскова по кудо успешно выступила на Первенстве Северо-Западного федерального округа по грепплингу в Карелии. Виталий Васильев, Даниил Яковлев, Никита Скобелев завоевали серебряные медали и путевки на Первенство России, которое пройдет 18-21 августа в Наро-Фоминске.