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Общество

Трех нетрезвых водителей-редицивистов задержала полиция в Псковской области

В Пскове, Печорском и Дновском районах полиция задержала нетрезвых водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 14 мая, днем, в областном центре на улице Н. Васильева  автомобилем ГАЗ-3110 управлял  нетрезвый 29-летний житель Псковского  района.

12 мая в Печорах на Прибалтийском шоссе полиция остановила машину ВАЗ-2105, за рулем которой находился нетрезвый 41-летний местный житель.

Кроме того, 13 мая в Дно по улице Социалистической на «Опеле» следовал  35-летний  мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к  уголовной ответственности.

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