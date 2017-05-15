Студенты ПсковГУ смогут ознакомиться с работой механиков на Чемпионате России по ралли

14:15, 15 мая 2017, ПАИ

Студенты ПсковГУ смогут ознакомиться с работой механиков на третьем этапе Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017». Об этом руководитель гонки, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич сообщил на пресс-конференции 15 мая в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Студентов университета с кафедры, где основным направлением является техобслуживание автомобиля, планируется отправить в зону сервиса, которая разместится в Новоржеве, где они смогут посмотреть, до какого уровня дошли техника и мастерство механиков.

Олег Мыслевич также рассказал, что в рамках гонки с пилотами смогут пообщаться воспитанники реабилитационного центра для детей из деревни Кудеверь Бежаницкого района. Встреча будет организована после финиша тупикового скоростного участка «Кудеверь – Бардово».

В финишной зоне этого СУ, по словам директора гонки, спортсмены проведут около двух часов. Кроме встречи с детьми, здесь будет организована дегустация продукции местных производителей, зона отдыха и дозаправки: механики смогут приехать и долить топливо в машины. Олег Мыслевич заметил, что спортивный автомобиль тратит до 80 литров бензина на 100 километров пути.

Что касается скоростных участков, то самый протяжённый из них будет 21 километр. «Можно было построить и более длинный скоростной, возможно, в следующем году он появится», - сказал Олег Мыслевич и напомнил, что на этапе Кубка России по ралли, который прошёл на юге Псковской области 67-мая, протяжённость одного из СУ была 28 километров.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт 19-20 мая по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.