Три пожара произошли в Островском районе из-за неосторожного обращения с огнем

11:30, 15 мая 2017, ПАИ

14 мая в Островском районе из-за неосторожного обращения с огнем произошли три пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По этой причине в Острове на улице Фестивальной сгорела крыша сарая. В деревне Пальцево сгорели жилой дом, два хлева, летняя кухня, в деревне Покаты выгорел двухэтажный нежилой дом.

Кроме того, вчера в деревне Максютино Себежского района выгорела парилка в бане, огнем повреждена кровля. Причина случившегося — нарушения правил безопасности при устройстве печи.

