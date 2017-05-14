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Происшествия

Три пожара произошли в Островском районе из-за неосторожного обращения с огнем

14 мая в Островском районе из-за неосторожного обращения с огнем произошли три пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По этой причине в Острове на улице Фестивальной сгорела крыша сарая. В деревне Пальцево сгорели жилой дом, два хлева, летняя кухня, в деревне Покаты выгорел двухэтажный нежилой дом.

Кроме того, вчера в деревне Максютино Себежского района выгорела парилка в бане, огнем повреждена кровля. Причина случившегося — нарушения правил безопасности при устройстве печи.
 

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