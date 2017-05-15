Об особенностях проведения этапа Чемпионата России по ралли рассказал Олег Мыслевич

13:41, 15 мая 2017, ПАИ

Об особенностях проведения третьего этапа Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» рассказал руководитель гонки, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, гонка состоится в Псковской области 19-20 мая. Олег Мыслевич отметил, что в регионе возвращается после девятилетнего перерыва самая престижная раллийная серия – Чемпионат России. Он пояснил, что ежегодно проходят 3-4 этапа Кубка России, а Чемпионат – впервые за 9 лет.

Одним из отличий этапа Чемпионата России по ралли от Кубка Олег Мыслевич назвал протяжённость скоростных участков. Для Чемпионата одна должна быть минимум 120 километров, для Кубка – достаточно 80 километров.

В первый день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горды – 2017», 19 мая, гонщики преодолеют два спецучастка общей протяжённостью менее 20 километров, ещё порядка 100 километров скоростных участков их ждут 20 мая.

Олег Мыслевич подчеркнул, что Чемпионат также отличается уровнем подготовки пилотов и техники, который значительно выше, чем у участников Кубка России. По его словам, зрители увидят более яркое и зрелищное управление автомобилем: «Надеемся на красивую борьбу, а мы готовы обеспечить беспристрастное судейство».

Кроме того, руководитель гонки рассказал, что между двумя соревновательными днями автомобили участников будут размещены в закрытом ночном парке, его оборудуют в Новоржеве на площади Победы. Охрану обеспечат сотрудники органов внутренних дел. «Закрытый он для того, чтобы механики не могли работать с автомобилями более отведённых на это 45 минут, - пояснил Олег Мыслевич. - Мы постараемся сделать всё, чтобы никто не попал в закрытый парк. Будет ограждение и охрана». Он также выразил надежду, что все запланированные мероприятия пройдут без каких-либо происшествий.

Президент Федерации автоспорта области добавил, что между второй и третьей секции ралли будет 30-минутный сервис. «Если механики умеют за 30 минут поменять коробку, то будут менять, а если умеют только помыть машину, то только помоют», - сказал он.

Во время проведения Чемпионата будет работать система «Суперралли»: в случае, если экипаж по каким-то причинам не сможет финишировать в первый день соревнования, но техническое состояние автомобиля и физическое самочувствие спортсменов позволяют продолжить гонку, то пилоты получат пенализацию по пять минут за каждый спецучасток без финиша, пройдут техническую инспекцию, и будут допущены к старту во второй день. «Шансов на победу, конечно, никаких, но экипаж может порадовать зрителей», - сказал Олег Мыслевич. Он отметил, что в прошлом году на ралли в Пушкинских Горах использовалась аналогичная система, и ею воспользовался один из экипажей, который вылетел с трассы в первый день гонки, но стартовал во второй и выиграл все спецучастки, но полученная пенализация не позволила одержать победу по итогам всей гонки.

«Для тех, кто воспользуется системой «Суперралли», не будет распространяться правило закрытого сервисного парка. Механики смогут работать с машиной до утра», - добавил Олег Мыслевич.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.