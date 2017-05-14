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Две кражи мобильных телефонов раскрыли полицейские в Великих Луках

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в  кражах мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 13 мая в Великих Луках из квартиры дома по улице Герцена  у 32-летнего  хозяина жилища  в ходе распития спиртного был похищен мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый горожанин 1960 года  рождения, один из гостей потерпевшего. В настоящее время ведется его розыск.

Также полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, принадлежащего 22-летней девушке, совершённую в марте текущего года в  кафе на проспекте Гагарина в Великих Луках. В этом преступлении подозревается  27-летний местный житель.  Похищенное изъято.Ведется следствие.

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