После обращения активистов ОНФ в Пскове ликвидировали 5 свалок

12:03, 15 мая 2017, ПАИ

В рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» активисты регионального отделения движения провели рейд по проверке несанкционированных свалок в городской черте Пскова, обозначенных на интерактивной карте свалок по обращениям граждан. В рейде принял участие представитель управления городского хозяйства администрации муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Локальные свалки бытового мусора были выявлены на улице 2-я Песочная, у дома №73, на улице Луговая неподалеку от дома №10, на улице Алехина у дома №1, на Рижском проспекте у дома №60 и на Ленинградском шоссе в лесополосе, где были обнаружены большие кучи бытового и строительного мусора. Ранее информацию о данных незаконных свалках активисты ОНФ направили муниципальным органам власти с просьбой принять меры по их ликвидации.

«Мы проехали по указанным адресам и зафиксировали, что мусор убран. Однако в лесополосе на Ленинградском шоссе, несмотря на то, что совсем недавно оттуда было вывезено порядка 18 грузовиков мусора, мы обнаружили новый навал бытового и строительного мусора среди лесопосадок. В этом месте грунтовая дорога делает крюк от автомагистрали и получается съезд в лесную зону, что используется нерадивыми гражданами для вывоза своего мусора на автомобилях. Мы намерены выяснить назначение данной грунтовой дороги и, возможно, будем настаивать на установке там заградительных сооружений. Кроме того, на улице 2-я Песочная в ходе рейда мы обнаружили свалку мусора у дома №2\4. По данному факту направим обращение руководителям муниципалитета о необходимости принятия мер реагирования», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

На сегодняшний день на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области размещено 115 отметок о местонахождении объектов, убрано 18 несанкционированных свалок. Остальные находятся на рассмотрении и в работе экспертов ОНФ.