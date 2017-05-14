Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова

12:20, 15 мая 2017, ПАИ

На капитальный ремонт дорог Пскова добавлены 96,8 млн рублей. Ещё порядка 39,5 млн рублей выделены на создание комфортной городской среды. Соответствующие поправки в бюджет Пскова на 2017 год утвердили депутаты Псковской городской Думы на внеочередной, 82-й по счёту, сессии 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщила парламентариям начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, средства на ремонт дорог и создание комфортной среды, а в сумме это 136,3 млн рублей, - это безвозмездные поступления из федерального и областного бюджета.

Что касается создания комфортной среды, то 26 млн рублей из них пойдут на благоустройство дворов, а 13 млн рублей – на места общего пользования.

Кроме того, по словам Тамары Винт, происходит перераспределение средств внутри статей бюджета, в частности, 842 тыс. рублей выделяются на устройство теневых навесов в детском саду № 20 и кровли в детском саду № 48.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что поправки к бюджету и стали поводом для созыва внеочередной сессии. «Мы получили лимиты из областного бюджета и решили не откладывать их рассмотрение на 10 дней, чтобы быстрее закончить документацию по ремонту дорог и выставить её на обсуждение», - сказал он.

После того, как поправки были приняты, глава Пскова объявил: «Сегодня мы даём старт плановому ремонту наших дорог». Он также добавил, что перечень объектов, которые будут благоустроены по программе создания комфортной городской среды, уже определены, все поданные заявки удовлетворены.