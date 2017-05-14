Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
На капитальный ремонт дорог Пскова добавлены 96,8 млн рублей. Ещё порядка 39,5 млн рублей выделены на создание комфортной городской среды. Соответствующие поправки в бюджет Пскова на 2017 год утвердили депутаты Псковской городской Думы на внеочередной, 82-й по счёту, сессии 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Как сообщила парламентариям начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, средства на ремонт дорог и создание комфортной среды, а в сумме это 136,3 млн рублей, - это безвозмездные поступления из федерального и областного бюджета.
Что касается создания комфортной среды, то 26 млн рублей из них пойдут на благоустройство дворов, а 13 млн рублей – на места общего пользования.
Кроме того, по словам Тамары Винт, происходит перераспределение средств внутри статей бюджета, в частности, 842 тыс. рублей выделяются на устройство теневых навесов в детском саду № 20 и кровли в детском саду № 48.
Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что поправки к бюджету и стали поводом для созыва внеочередной сессии. «Мы получили лимиты из областного бюджета и решили не откладывать их рассмотрение на 10 дней, чтобы быстрее закончить документацию по ремонту дорог и выставить её на обсуждение», - сказал он.
После того, как поправки были приняты, глава Пскова объявил: «Сегодня мы даём старт плановому ремонту наших дорог». Он также добавил, что перечень объектов, которые будут благоустроены по программе создания комфортной городской среды, уже определены, все поданные заявки удовлетворены.