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Общество

Европейские экологи обсуждают в Пскове глобальные климатические изменения

Экологи из Дании, Эстонии, Республики Беларусь и России собрались в Пскове обсудить актуальные изменения климата, которые происходят в мире, проанализировать их причины и привлечь внимание общественности к их последствиям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, международная научно-практическая конференция на тему «Экологические последствия глобальных и региональных изменений климата» открылась 15 мая в рамках Общероссийской климатической недели на базе Псковского государственного университета (ПсковГУ).

Среди участников — Питер Мель (компания «Ramboll», Дания), Калев Сепп (Эстонский университет естественных наук), Кирилл Галактионов (Зоологический институт РАН), Анна Скриган (Белорусско-Российский университет), Денис Алексеев (Российский государственный гидрометеорологический университет), Диана Судницына (ведущий научный сотрудник Псковского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства).

От администрации региона и губернатора Псковской области Андрея Турчака делегатов научного форума поприветствовал председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Он отметил, что конференция займет достойного место в перечне мероприятий, которые пройдут в регионе в Год экологии, и пожелал ее участникам плодотворной работы.

В свою очередь проректор по научной работе ПсковГУ Анатолий Истомин поблагодарил специалистов, экологов, у которых в разгаре полевой сезон, за то, что они смогли отложить на время свои исследования и принять участие в конференции.

Говоря об актуальности мероприятия, руководитель псковского регионального отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии Псковского госуниверситета Александр Слинчак заметил: «Мы находимся в регионе, который не должен реагировать на глобальное потепление. Однако за последние полвека даже среднегодовая температура в области увеличилась на два градуса, а в 2008 году — даже на три градуса. Это говорит о том, что процесс потепления климата идет. По прогнозам, климатическая обстановка в Псковской области будет напоминать через полвека климат Белгородской области».

Ученые-участники международной конференции планируют обсудить широкий круг вопросов, касающихся причин и основных факторов потепления климата на Земле, его последствий. Их географический охват — от широких высот Южной Гренландии до Южной тайги. Так, исследователи проанализируют последствия потепления Арктики и экологической стратификации Эстонии, климатические изменения морских экосистем, а также влияние климата на растительный и животный мир Псковско-Чудского озера.

Также в рамках Общероссийской климатической недели ученые университета выступят в Псковской областной научно-популярной библиотеке с циклом популярных лекций, посвященных актуальным экологическим вопросам и рассчитанных на разные возрастные группы, включая детскую.

Организаторами международной научно-практической конференции «Экологические последствия глобальных и региональных изменений климата» выступили Псковский государственный университет, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Псковское региональное отделение Русского географического общества при участии проекта «Управление природными ресурсами — перспективы в России и опыт Европейского Союза» по программе Erasmus+, Jean Monnet module.

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