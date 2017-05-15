Редкие материалы к Международному дню семей представили в Псковской областной библиотеке

14:04, 15 мая 2017, ПАИ

15 мая традиционно отмечается Международный день семей. Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться с редкими материалами, раскрывающими отношения внутри семьи в разные периоды российской истории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

На портале Президентской библиотеки представлена цифровая копия дневника Николая II, который он вёл с 1890 по 1906 года. Документ помогает составить впечатление о его взаимоотношениях с женой Александрой.

Кроме того, на портале представлены письма Александра Грибоедова, адресованные его жене. «Послание было отправлено из последней служебной поездки Грибоедова в Персию, ставшей для него фатальной», - отметили в учреждении.

Также в фонде библиотеки представлены материалы, раскрывающие отношение А. С. Пушкина к жене и детям. Смертельно раненного поэта привезли в его квартиру на Мойке, 12. В сентябрьском номере журнала «Русская старина» в 1875 году впервые было опубликовано письмо очевидца последних дней жизни Пушкина. На тот момент оставалось неизвестным, кто его писал и кому оно было адресовано

В коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», помимо электронных копий официальных документов и материалов военных лет, представлены также письма фронтовиков своим близким. В одном из них разведчик Николай Митрохин даёт своей дочери отеческий совет, в котором она нуждалась.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Тел. 8(8112) 72-83-98.