Свёрстана программа «Ночи музеев»-2017 в Пушкинском заповеднике

12:30, 15 мая 2017, ПАИ

Программа «Ночи музеев»-2017 в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» опубликована на официальном сайте учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В день проведения международной акции, 20 мая, жители и гости Святогорья смогут побывать на презентации новой тематической экскурсии «Как жениться задумал царский арап» в Петровском, взять «Урок письма» по букварю 1920 года, заняться «Пушкинской гимнастикой». Кроме того, вниманию посетителей «Ночи музеев» будет предложена новая работа творческой группы музейщиков под руководством ведущего специалиста музейной службы информации Николая Алексеева — очередная часть многосерийного документального фильма «Пушкинский уголок», рассказывающего о разных периодах истории музея-заповедника. Три последних пункта программы, уточнила Лидия Токарева, будут реализованы в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Подробнее о событиях международной акции «Ночь музеев» в Государственном Пушкинском заповеднике можно узнать здесь.