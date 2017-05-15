Победу одержал псковский самбист на турнире «Юный Динамовец» в Смоленске

14:27, 15 мая 2017, ПАИ

Представитель псковской ДЮСШ «Мастер» Михаил Васильев стал победителем турнира по самбо «Юный Динамовец», который прошел 13 мая в Смоленске. Спортсмен провел три встречи в весовой категории 72 кг и все выиграл. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

Кроме того, великолучанка Алина Мельникова заняла второе место в весовой категории 52 кг. Она одержала победу над соперницей из Смоленска и проиграла в финале более опытной самбистке из Брянска. Еще один спортсмен из Великих Лук Александр Логинов получил «бронзу» (38 кг). Также медали этого достоинства выиграли Данила Петров (54 кг) и Анастасия Васильева (52 кг), выступавшие за спортшколу «Мастер» (Псков).

Всего в соревнования приняли участие около 300 борцов из Москвы, Смоленской, Брянской, Тверской и Псковской областей.