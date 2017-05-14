Пакет с патронами изъяли у псковича полицейские

12:43, 15 мая 2017, ПАИ

В Пскове полиция обнаружила и изъяла у безработного мужчины партию патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в полицию от горожан поступило сообщение о том, что в Пскове некий гражданин предлагает приобрести у него боеприпасы. В итоге 13 мая у дома по Рижскому проспекту в ходе личного досмотра у безработного местного жителя 1957 года рождения стражи порядка изъяли пакет. В нем находилось более тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра.

Как показала экспертиза, часть патронов явяляется боевыми боеприпасами, а часть - холостыми.Гражданин пояснил, что патроны он, якобы, нашел.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.