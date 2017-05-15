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Культура

«Упсала-цирк» приглашает псковичей на уличное представление и спектакль (ВИДЕО)

Первый цирк для хулиганов «Упсала - цирк» (Санкт-Петербург) 17-18 мая в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство» два выступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

17 мая (среда) в 15:00 на пешеходной части улицы Пушкина петербургские артисты дадут уличное представление, а на следующий день в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра «Упсала-цирк» покажет спектакль «Бонифаций». В этой постановке вместе с профессиональным актером участвуют ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Вход на спектакль бесплатный по пригласительным билетам.

Добавим, сегодня, 15 мая, в кассе Псковского театра драмы появятся дополнительные билеты на этот показ.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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