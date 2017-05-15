Имущественные вопросы согласовали на сессии депутаты городской Думы

13:42, 15 мая 2017, ПАИ

15 мая на внеочередной 82-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали блок вопросов имущественного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Принято решение о мене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок в частной собственности по улице Балтийской, где проходит новая дорога, которая состоит на балансе города. Также парламентарии одобрили сделку Управления капитального строительства, дали согласие для продления сроков муниципальным учреждениям «Стадион «Машиностроитель», «Лифтмонтажсервис», «Центральной библиотечной системе» на предоставление в аренду муниципального имущества, а средней общеобразовательной школе № 23 «Лицей «Развитие» в безвозмездное пользование на праве оперативного управления. Также на сессии одобрено предоставление в аренду муниципального имущества Горводоканалу и распоряжение объектами жилищного фонда города.



В заключение депутаты обсудили награждение Почетной грамотой Псковской городской Думы коллективов молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» Городского культурного центра, детской библиотеки «ЛиК» и Централизованной библиотечной системы (ЦБС). Присутствующие отметили, что ансамбль «Ивушки» ведет активную концертную деятельность на территории муниципального образования «Город Псков», участвует в общегородских мероприятиях и в этом году празднует 20-летний юбилей. А у работников ЦБС приближается профессиональный праздник. Депутаты единогласно проголосовали «за».