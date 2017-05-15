Рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» прошёл в Пскове

14:59, 15 мая 2017, ПАИ

15 мая в Пскове прошёл рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог». Первой общественники проверили отремонтированную четыре года назад улицу Труда, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров уточнил, что гарантия на проведённые здесь работы заканчивается в этом году. Несколько лет назад ремонт производился на участке до улицы Текстильной и от улицы Текстильной до улицы Волкова. «Я бы не рекомендовал принимать этот участок, пока не закончены все работы. Например, необходимо ещё выпиливать деревья. Мы принимаем только те работы, которые соответствуют нормам. Пока подрядчик не сдаст работы, акт не будет подписан», - заверил Алексей Захаров.

Также представители ОНФ побывали с инспекцией на пересечении улицы Вокзальной и улицы 128-й Стрелковой дивизии. Общественники констатировали, что этот участок значим для Пскова и также требует ремонта.

Общественники напомнили, что при голосовании на сайте проекта www.dorogi-onf.ru именно этот перекрёсток занял второе место среди дорог Пскова, нуждающихся в ремонте. Лидером оказалась улица Литейная. Алексей Захаров сообщил, что ремонт улицы Литейной запланирован на 2018 год, а сейчас просчитывается стоимость этих работ.

Представитель «Убитых дорог» заявил, что, например, в Белгороде или Майкопе при сопоставимом бюджете состояние дорог намного лучше, чем в Пскове. «Сейчас в Пскове очень много ямочного ремонта. Пока технология эта нарушается. Вот, например, на улице Труда долго такой ремонт не продержится», - подчеркнул общественник. Алексей Захаров пообещал устранить существующие проблемы.

Он также напомнил, что Пскову на капремонт дорог выделены 97 млн рублей, до 1 июля предполагается заключить контракты на выполнение работ, а завершить ремонт предполагается до сентября.

Отметим, что в мае дорожная инспекция ОНФ посетит также Калининград, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа – Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту ОНФ. В июне эксперты Народного фронта оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

В первую очередь участники проекта будут уделять внимание тем дорогам, которые были отмечены на сайте www.dorogi-onf.ru

В рамках инспекции также планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году.