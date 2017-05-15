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Общество

До конца мая у общежития ПсковГУ на Льва Толстого исчезнут ямы

 

До конца мая на круговом движении  в Пскове возле общежития Псковского государственного университета на улице Льва Толстого исчезнут ямы. Об этом шла речь в ходе рейда в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» 15 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ноябре, когда шел снег, на указанном участке проводился ремонт. Однако начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров пояснил: «Ремонта зимой мы не проводили, мы ликвидировали аварийные ямки. До конца мая мы устраним эти ямы. Будет переделано. Мы знаем, когда нужно делать ремонт. Все работы сдаются по лету, до 1 июля».

 

Самая значительная яма, по его словам, исчезнет в рамках гарантийных обязательств. «Участок будет вырезан, и всё будет сделано до 1 июня», - добавил Алексей Захаров.

Участники рейда произвели замеры ямы. Её длина составила 1 метр 30 сантиметров, глубина — 8 сантиметров, ширина — 60 сантиметров без учета находящегося внутри песка.

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