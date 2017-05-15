Псковских производителей приглашают принять участие в промышленной выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»

19:34, 15 мая 2017, ПАИ

С 21 по 23 июня 2017 года в Минске (Беларусь) на площадях футбольного манежа состоится Вторая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Цель мероприятия - укрепление экономических, гуманитарных, социально-культурных и политических связей между народами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Выставка пройдет по таким тематическим разделам, как: энергетика, атомная энергетика, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство и агропромышленность, геология и горнодобывающая промышленность, строительство, деревообработка, приборостроение, автомобильная промышленность, безопасность, машиностроение, авиация, транспорт и логистика, телекоммуникации и связь, медицина и фармацевтика, образование, химическая промышленность, высокотехнологичные и инновационные отрасли, банки и страховые компании.

На EXPO-RUSSIA BELARUS 2017 также предусмотрено проведение Минского бизнес-форума «Россия — Беларусь: сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза», тематические круглые столы совместно с министерствами Республики Беларусь, конференции, биржа контактов в формате В2В.

Организаторами выставки являются ОАО «Зарубеж - Экспо» и НВЦ «Белэкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга России, Российского экспортного центра, министерств и ведомств Республики Беларусь.

Заявку на участие можно скачать здесь. Заполненную заявку необходимо отправить на электронную почту: info@zarubezhexpo.ru

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