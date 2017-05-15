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На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика»

На сайте Псковского агентства информации в разделе ПАИ-live стартовала прямая трансляция домашнего матча «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» в рамках 23 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2016-2017 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». 

Напомним, в первом круге - 3 октября 2016 года - встреча псковских и ивановских футболистов завершилась вничью со счётом 1:1 (Орлов с пенальти – Алейников).

Отметим, сейчас ивановский «Текстильщик», возглавляемый Вадимом Евсеевым, набрал 42 очка и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. В матче 22-го тура «Текстильщик на своём поле одержал победу над «Знамя Труда» 2:0 (Фомин, Орлов) и тем самым продлил свою победную серию в текущем Первенстве о 7-ми матчей. «Псков-747» после 22-х туров имеет 24 очка и идет на 9-й строчке. В шести весенних турах ПФЛ команда Игоря Васильева одержала 1 победу, 1  матч свела вничью и в 4-х встречах потерпела поражения.

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