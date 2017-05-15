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Общество

Определены чемпионы Невельского района по быстрым шахматам

Подведены итоги прошедшего в Невеле, приуроченного к Дню Победы, Открытого чемпионата Невельского района по быстрым шахматам «Весна-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, соревнования с участием 16 шахматистов прошли в Центральной районной библиотеке Невеля. Семеро спортсменов представляли Великие Луки и Великолукский район, трое прибыли из посёлка Усть-Долыссы, остальные - невельчане.

Семь туров, проведённых по швейцарской системе с обсчетом российского рейтинга, определили победителя и призёров состязания. 

Первое место заняла, одна из ведущих юниорок Псковской области Элина Гольбрайх из Великих Лук, второе — Геннадий Синицкий из Невеля, третье -  Николай Зиновьев - юниор из Великолукского района.

Победитель и призёры награждены медалями и грамотами от Управления образования физической культуры и спорта администрации Невельского района, а также денежными призами. Дополнительно медалями отмечены представители принимающей стороны: лучший юниор Невельского района — Тимур Махмутов, лучшая юниорка Невельского района — Юлия Фокеева; лучший из категории «ветераны» — Николай Таскаев. 

Лучшие игроки турнира будут представлять Невельский район на областном чемпионате в Пскове.

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