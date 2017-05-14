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Пьяный великолучанин угнал у знакомой ВАЗ и устроил ДТП

25-летний житель деревни Булынино Великолукского района подозревается в угоне автомашины ВАЗ-21093.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ВАЗ был угнан 13 мая в деревне Булынино от дома по улице Зеленой. Получив сообщение  о данном  преступлении,  полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и  обнаружили угнанную машину в кювете на  8-ом километре  автодороги  Великие Луки - Невель.

В угоне подозревается 25-летний местный житель. По имеющимся данным, после совместного распития спиртных напитков он угнал машину у своей знакомой. Молодой человек решил прокатиться, но не справился с управлением и оказался в кювете.

Возбуждено  уголовное дело.

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