Пьяный великолучанин угнал у знакомой ВАЗ и устроил ДТП

15:18, 15 мая 2017, ПАИ

25-летний житель деревни Булынино Великолукского района подозревается в угоне автомашины ВАЗ-21093.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ВАЗ был угнан 13 мая в деревне Булынино от дома по улице Зеленой. Получив сообщение о данном преступлении, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили угнанную машину в кювете на 8-ом километре автодороги Великие Луки - Невель.

В угоне подозревается 25-летний местный житель. По имеющимся данным, после совместного распития спиртных напитков он угнал машину у своей знакомой. Молодой человек решил прокатиться, но не справился с управлением и оказался в кювете.

Возбуждено уголовное дело.