99 случаев острых кишечных инфекций зарегистрированы в Псковской области на прошлой неделе

15:53, 15 мая 2017, ПАИ

С 8 по 14 мая в Псковской области зарегистрированы 99 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 51 - в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах региона не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области за этот период обратились 195 человек, среди которых были 58 детей. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 85 клещей снятых с людей, в шести из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в одном - моноцитарного эрлихиоза человека.

Для обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю исследованы 65 смывов, 11 проб воды, 11 - пищевых продуктов. Все соответствуют требованиям.

Сотрудники управления составили 19 протоколов об административных правонарушениях, выданы шесть предписаний об устранении нарушений и пять представлений.