Современные технологии педагогики обсудили на конференции в Псковском колледже искусств

20:21, 15 мая 2017, ПАИ

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась студенческая конференция на тему «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

На открытии конференции методист Надежда Садкова подчеркнула значимость изучения педагогических технологий для будущих руководителей творческих коллективов. «Данная тема всегда актуальна, потому что в условиях дополнительного образования важнее ответить на вопрос не «чему учить?», а «как учить?», что напрямую зависит от того какие методы и приёмы выберет преподаватель в своей работе», - отметила Надежда Александровна. Эти вопросы нужно изучать не только на уроках, но и самостоятельно, совершенствуясь всю жизнь».

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева обратила внимание студентов на тесную связь обучения и воспитания, а также напомнила участникам конференции, что «образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения» и слово «воспитание» стоит на первом месте, подчёркивая тем самым значимость применения современных технологий в воспитательной работе.

Как добавили в учреждении, наиболее ярко представили свои доклады и презентации студенты специализации «Хореографическое творчество»: Ольга Сагал («Технология «Портфолио»), Ольга Суходолова («Технология проективного обучения»), Михновец («Технология педагогических мастерских»), Алина Извекова и Альвина Семёнова («Технологии сотрудничества» и «Технологии партнёрского обучения»).

Кроме того, с обобщающим докладом на тему «Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования» выступила председатель ПЦК «Общепрофессиональные дисциплины» Снежана Власова. Она напомнила, что, в документах ЮНЕСКО понятие педагогическая технология рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия.

«Студенческие педагогические конференции выполняют важную роль в подготовке к Государственной итоговой аттестации, готовят студентов к сдаче междисциплинарного государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность», - подчеркнули в колледже.