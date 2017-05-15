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Общество

Современные технологии педагогики обсудили на конференции в Псковском колледже искусств

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась студенческая конференция  на  тему «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

На открытии конференции методист Надежда Садкова подчеркнула значимость изучения педагогических технологий для будущих руководителей творческих коллективов. «Данная тема всегда актуальна, потому что в условиях дополнительного образования важнее ответить на вопрос не «чему учить?», а «как учить?», что напрямую зависит от того какие методы и приёмы выберет преподаватель в своей работе», - отметила Надежда Александровна. Эти вопросы нужно изучать не только на уроках, но и самостоятельно, совершенствуясь всю жизнь».

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе  Наталья Дмитриева  обратила  внимание  студентов на тесную связь  обучения  и  воспитания, а также напомнила  участникам  конференции, что  «образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения» и слово «воспитание» стоит на первом месте, подчёркивая тем самым  значимость применения современных технологий  в  воспитательной работе.

Как добавили в учреждении, наиболее ярко представили  свои  доклады  и  презентации  студенты специализации «Хореографическое творчество»:  Ольга Сагал («Технология «Портфолио»), Ольга Суходолова («Технология проективного обучения»), Михновец («Технология  педагогических  мастерских»), Алина Извекова и Альвина Семёнова («Технологии сотрудничества» и «Технологии партнёрского обучения»).

Кроме того, с обобщающим  докладом на тему «Современные  педагогические  технологии  в сфере  дополнительного образования» выступила председатель ПЦК «Общепрофессиональные дисциплины»  Снежана Власова. Она напомнила, что, в документах ЮНЕСКО понятие педагогическая технология рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия.

«Студенческие педагогические  конференции  выполняют важную роль  в  подготовке  к  Государственной  итоговой  аттестации, готовят студентов к сдаче междисциплинарного государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность», - подчеркнули в колледже.

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