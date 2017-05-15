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Общество

Более чем на 5% увеличилось число ВИЧ-инфицированных в России

Количество зараженных ВИЧ-инфекцией в РФ в 2016 году выросло на 5,3%. Об этом сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться», - сказал Вадим Покровский. За прошлый год было сообщено о 103,5 тысячах новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3 процента больше, чем в 2015», - добавил он.

По словам руководителя ведомства, в 2016 году произошло небольшое снижение роста заболеваемости ВИЧ, в предыдущие года составляло около 10%. Всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 млн 114 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них умерли 243 тысячи человеек.

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