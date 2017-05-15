Дмитрий Медведев: Срыв сроков строительства перинатальных центров недопустим

21:15, 15 мая 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимым срыв сроков строительства перинатальных центров, отметив, что это может быть поводом для вопросов к конкретным ответственным. Об этом сообщает ТАСС.

«Изначально мы рассчитывали, что запланированные центры будут построены до конца 2016 года, но пока они не введены в полном объеме», - заявил он заявил на совещании о ходе строительства перинатальных центров в РФ. «В некоторых регионах на то есть объективные причины, в других, откровенно говоря, со сроками проблемы - они сорваны», - отметил премьер. «Это, безусловно, недопустимо и повод для персональных вопросов», - сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства также напомнил, что срок действия программы по возведению таких центров был продлен до конца 2017 года, «планы актуализированы». «Рассчитываю, что они будут исполнены в срок», - заявил он, ответив, что в установленные сроки «все центры должны начать принимать пациентов».