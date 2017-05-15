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Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга из компании «Медиалогия».

Таким образом, Александр Котов занимает второе место среди глав закорганов Северо-Западного федерального округа, пропустив вперёд лишь председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, который возглавил и общий рейтинг. На третьем месте по СЗФО находится председатель заксобрания Калининградской области Марина Аргеева (36-я в общем рейтинге).

На фото: Александр Котов

 На последнем, 84-м, месте общего медиарейтинга расположился глава Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Отметим, что медиарейтинг построен на основании данных медиаиндекса. Это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

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